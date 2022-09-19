В Свердловской области в «Оленьих ручьях» откроется новый туристический маршрут

14.10 Четверг, 22 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба парка «Оленьи ручьи»
Уже на следующей неделе в Свердловской области в природном парке «Оленьи ручьи» откроется новый туристический маршрут протяжённостью 14 километров. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Как объяснила организатор экомаршрутов в природном парке Татьяна Федотова, что 14 километров пути включают себя дорогу туда и обратно, то есть 6,5-7 километров в одну сторону от Бажуково, куда прибывает рельсовый автобус «Орлан», до Миткиных озёр. Сама дорога на «Орлане» занимает 2 часа 37 минут.

Отмечается, что новый маршрут соединяет две популярные тропы «по долине реки Серга» и «к скале Карстовый мост». Также он будет пролегать через недавно построенную навесную переправу рядом со скалой Священник. Её протяжённость составляет 45 метров. Сейчас там ведутся покрасочные работы. Также планируется оборудовать рядом стоянку с беседкой и костровой зоной.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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