На свердловской трассе Р-354 в ночь на 27 сентября ограничат движение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 26 на 27 сентября на 55 километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» на железнодорожном переезде запланировано проведение работ. В связи с этим на этом участке будет ограничено движение.«Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке», – рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».Работы будут проводиться с 21.00 часов до 03.00 часов. В Уралуправтодоре просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06.