На свердловской трассе Р-354 в ночь на 27 сентября ограничат движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь с 26 на 27 сентября на 55 километре трассы Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган» на железнодорожном переезде запланировано проведение работ. В связи с этим на этом участке будет ограничено движение.
«Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке», – рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».
Работы будут проводиться с 21.00 часов до 03.00 часов. В Уралуправтодоре просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06.
«Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке», – рассказали в ФКУ «Уралуправтодор».
Работы будут проводиться с 21.00 часов до 03.00 часов. В Уралуправтодоре просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06.
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