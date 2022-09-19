В Верхней Пышме в Техническом университете УГМК обучение по пожарной безопасности вышло на новый уровень
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Новый инструмент обучения пожарной безопасности с применением 3D-симулятора появился в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме. С сентября группа сотрудников предприятий компании – руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, приступили к обучению с применением нового формата.
Обучающиеся на экране воспроизводят и проходят сложные ситуации, чтобы быть максимально к ним готовым самим и обучить других. Виртуальный симулятор – это как игра, в которой можно задать самые разные условия, пробовать и ошибаться, не опасаясь за свою жизнь, и отработать действия до уровня правильных навыков.
3D-симулятор позволяет обучать навыкам пожарной безопасности как одного, так и десятки человек одновременно. Подобные тренажёры значительно усиливают качество обучения и запоминания, а также делают его интересней и эффективней.
Применение интерактивных учебников и виртуальных симуляторов в университете началось еще в 2014 году. Их разработка и пополнение продолжается и сейчас.
Обучающиеся на экране воспроизводят и проходят сложные ситуации, чтобы быть максимально к ним готовым самим и обучить других. Виртуальный симулятор – это как игра, в которой можно задать самые разные условия, пробовать и ошибаться, не опасаясь за свою жизнь, и отработать действия до уровня правильных навыков.
«Время диктует, что человеку, чтобы оставаться на высоком уровне своих профессиональных навыков, нужно постоянно развиваться. Постоянно осваивать новые навыки и умения, так как прогресс не стоит на месте. Но и учиться можно по-разному: и за партой, записывая лекции за учителем, как в школе, и на современном уровне – погрузившись в виртуальную жизнь, как в Техническом университете УГМК», – рассказал директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
3D-симулятор позволяет обучать навыкам пожарной безопасности как одного, так и десятки человек одновременно. Подобные тренажёры значительно усиливают качество обучения и запоминания, а также делают его интересней и эффективней.
Применение интерактивных учебников и виртуальных симуляторов в университете началось еще в 2014 году. Их разработка и пополнение продолжается и сейчас.
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