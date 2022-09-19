В Свердловской области стартовал почтово-литературный марафон «Уральская депеша»

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Почта России в Екатеринбурге вместе со Свердловской областной библиотекой имени Владислава Крапивина открывают почтово-литературный марафон «Уральская депеша», приуроченный к 170-летию уральского писателя. В рамках которого участникам предстоит показать знание разных фактов из жизни писателя.В марафоне примут участие более 100 библиотек из Свердловской области и других регионов, а также читатели библиотеки. Всем участникам направят почтовые карточки с вопросами и заданиями, связанные с увлечениями писателя, сочинениями, которые были экранизированы, и другим.«Лучшие ответы определят в день рождения писателя 25 октября», – рассказали в пресс-службе Почты России.