В Свердловской области стартовал почтово-литературный марафон «Уральская депеша»
Общество
Фото: пресс-службы Почты России
Почта России в Екатеринбурге вместе со Свердловской областной библиотекой имени Владислава Крапивина открывают почтово-литературный марафон «Уральская депеша», приуроченный к 170-летию уральского писателя. В рамках которого участникам предстоит показать знание разных фактов из жизни писателя.
В марафоне примут участие более 100 библиотек из Свердловской области и других регионов, а также читатели библиотеки. Всем участникам направят почтовые карточки с вопросами и заданиями, связанные с увлечениями писателя, сочинениями, которые были экранизированы, и другим.
«Лучшие ответы определят в день рождения писателя 25 октября», – рассказали в пресс-службе Почты России.
В марафоне примут участие более 100 библиотек из Свердловской области и других регионов, а также читатели библиотеки. Всем участникам направят почтовые карточки с вопросами и заданиями, связанные с увлечениями писателя, сочинениями, которые были экранизированы, и другим.
«Лучшие ответы определят в день рождения писателя 25 октября», – рассказали в пресс-службе Почты России.
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