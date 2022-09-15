В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным синоптиков уральского гидрометцентра, в четверг и в пятницу в Свердловской области местами пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге преимущественно без осадков.
В четверг, 22 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, на севере до +4°C. Днём +18…+23°C, на севере до +13°C. Ветер ночью западной четверти 4-9 м/сек., днём неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер ночью западной четверти 4-9 м/сек., днём неустойчивый слабый.
В пятницу, 23 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, на севере 0…+5°C. Днём на севере +12…+17°C, на юге +20…+25°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём восточный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +21…+23°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём восточный, юго-восточный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 22 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +8…+13°C, на севере до +4°C. Днём +18…+23°C, на севере до +13°C. Ветер ночью западной четверти 4-9 м/сек., днём неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер ночью западной четверти 4-9 м/сек., днём неустойчивый слабый.
В пятницу, 23 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь. Ночью +6…+11°C, на севере 0…+5°C. Днём на севере +12…+17°C, на юге +20…+25°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём восточный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +21…+23°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём восточный, юго-восточный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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