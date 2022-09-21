Четыре дня провел 61-летний мужчина в свердловских лесах

«Предстояло преодолеть путь в 250 км до населённого пункта, после чего на 100 км удалиться в тайгу. До прибытия отряда поиски вели представители местного отделения полиции и родственники», – говорят волонтёры.

«После небольшого перерыва в лагере две группы выдвинулись в одном направлении, сделав тщательное ударение на "работу на отклик". Спустя время, в ответ на голосовые сигналы, поисковики услышали голос пропавшего», – рассказывают в «Прорыве».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волонтёры поискового отряда «Прорыв» вместе с полицией Алапаевского района Свердловской области нашли 61-летнего рыбака, бродившего по лесу четыре дня. Сейчас он находится с родственниками.Как сообщают в «Прорыве», информацию о пропавшем мужчине они получили от полиции 17 сентября. Было известно, что 15 сентября пожилой человек поехал на дрезине на рыбалку в таёжную местность, после чего пропал. Тогда волонтёры незамедлительно выехали на место, чтобы помочь в поисках.Примерно в 20 километрах была обнаружена дрезина и брошенная удочка. Именно тогда появилось предположение, что рыбак испугался медведя, который водится в этих лесах, и бросился бежать. Во время поисков отряд также встречал медведицу с медвежатами.Поиски в труднопроходимом лесу занимали много времени, но спустя несколько часов работы одной из групп отряда удалось обнаружить следы человека, передвигавшегося без обуви. Выйти на пропавшего по этому следу удалось не сразу, так как шаги были очень хаотичными. Приходилось возвращаться в лагерь на перерыв.Идя на голос пожилого мужчины, волонтёры нашли пропавшего. Рыбак был в плохом состоянии и полураздетый – на нём не было штанов и обуви. Руководитель одной из поисковых групп одолжил старику свою одежду.Как рассказал сам пропавший, в один момент он стал перебираться через болото по бревну, но поскользнулся, упал и ударился головой. Все четыре дня ему приходилось спать на земле, укрываясь опавшими листьями. Рыбака доставили в лагерь, согрели и дали воды, после чего его отдали родственникам.