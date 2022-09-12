Нижнетагильская полиция ищет подозреваемого в краже денег с банковской карты
Общество
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полиция ищет мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты. Предполагается, что разыскиваемый воспользовался карточкой, найденной внутри потерянного местным жителем кошелька. Сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.
Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», в отдел полиции №16 обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что 11 сентября потерял свой кошелёк, а потом заметил на своём телефоне уведомления о списании денежных средств за покупки в продуктовом магазине.
Проверив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители обнаружили предполагаемого похитителя. На вид ему около 30-35 лет, его рост, предположительно, 175 сантиметров. Он среднего телосложения, в момент оплаты продуктов был одет в синие джинсы, чёрную куртку и бейсболку.
Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого и просят всех, кому знаком этот мужчина, передавать информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-64-02 или на линию 102 с любого оператора сотовой связи.
Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», в отдел полиции №16 обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что 11 сентября потерял свой кошелёк, а потом заметил на своём телефоне уведомления о списании денежных средств за покупки в продуктовом магазине.
«Установлено, что утерянной картой рассчитались в Ржевском районе Свердловской области, выполнив всего 7 операций», – рассказали в полиции.
Проверив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители обнаружили предполагаемого похитителя. На вид ему около 30-35 лет, его рост, предположительно, 175 сантиметров. Он среднего телосложения, в момент оплаты продуктов был одет в синие джинсы, чёрную куртку и бейсболку.
Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого и просят всех, кому знаком этот мужчина, передавать информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-64-02 или на линию 102 с любого оператора сотовой связи.
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