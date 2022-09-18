В Свердловской области ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 19 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Кировградском городском округе ищут 49-летнего Ильдара Ахмадуллина из посёлка Нейво-Рудянка. С 19 сентября 2022 года его местонахождение остаётся неизвестным.В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и зелёными глазами. Был одет в серую ветровку, тёмно-синие джинсы, коричневые кроссовки и серую кепку.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также можно связаться с инфоргом поискового отряда Анастасией по номеру 8 950 639-66-66.