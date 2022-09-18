В Свердловской области ищут 49-летнего мужчину, пропавшего 19 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в Кировградском городском округе ищут 49-летнего Ильдара Ахмадуллина из посёлка Нейво-Рудянка. С 19 сентября 2022 года его местонахождение остаётся неизвестным.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и зелёными глазами. Был одет в серую ветровку, тёмно-синие джинсы, коричневые кроссовки и серую кепку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также можно связаться с инфоргом поискового отряда Анастасией по номеру 8 950 639-66-66.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Мужчина ростом 175 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и зелёными глазами. Был одет в серую ветровку, тёмно-синие джинсы, коричневые кроссовки и серую кепку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112. Также можно связаться с инфоргом поискового отряда Анастасией по номеру 8 950 639-66-66.
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