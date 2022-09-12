Строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле может завершиться раньше срока
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле идёт с опережением графика. Часть из запланированных работ удалось реализовать раньше, чем это планировалось. Об этом пишет ИА «Tagilcity.ru» со ссылкой на гендиректора «Облкоммунэнерго».
Ранее администрация города заключила концессионное соглашение с компанией «Облкоммунэнерго». По словам её генерального директора Дмитрия Буданова, полигон для захоронения твердых коммунальных отходов планируют сдать уже в начале зимы, а не весной, как было заявлено в проекте.
В текущий момент котлован для складирования неорганического мусора разработан на 70%, ограждающая его дамба – на 95%. Полигон ТКО готов уже на 80%.
Отмечается, что на объекте каждый день работают 75 специалистов и 12 единиц техники. Сейчас подрядчик планирует приступить к монтажу оборудования мусоросортировочного завода. Рабочие уже начали готовить под него фундамент внутри производственного корпуса.
Ранее администрация города заключила концессионное соглашение с компанией «Облкоммунэнерго». По словам её генерального директора Дмитрия Буданова, полигон для захоронения твердых коммунальных отходов планируют сдать уже в начале зимы, а не весной, как было заявлено в проекте.
В текущий момент котлован для складирования неорганического мусора разработан на 70%, ограждающая его дамба – на 95%. Полигон ТКО готов уже на 80%.
Отмечается, что на объекте каждый день работают 75 специалистов и 12 единиц техники. Сейчас подрядчик планирует приступить к монтажу оборудования мусоросортировочного завода. Рабочие уже начали готовить под него фундамент внутри производственного корпуса.
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