«Клякса» лечит «безнадёжно» больных и ищет дом самым невинным жертвам [Роскомнадзор]

20.42 Вторник, 20 сентября 2022
Общество
Фото: ВК-группа пристроя Кляксы / vk.com/priyut_klyaksa_pristroy
В екатеринбургском приюте для травмированных животных «Клякса» три кошки проходят лечение от недуга, который раньше считался неизлечимым. «Безнадёжную» болезнь удалось победить. Правда, для этого необходимо долгое и дорогостоящее лечение.

Речь идёт о так называемом ФИПе — вирусном перитоните кошек. При этом вирусном заболевании короновирус, живущий безвредно в кишечнике многих «мурок», становится вдруг смертельно опасным (чаще — из-за стресса, плохого питания и содержания). Тогда кошка теряет аппетит, худеет, становится вялой. К тому же, у животного возникает лихорадка, которую не получается сбить антибиотиками.

Вот с этими симптомами сейчас в «Кляксе» проходят лечение три «хвостика»: Никита (который из-за болезни был полностью парализован, но уже на середине курса встал на ноги), Алёшка из Лисичанска (начал есть после второго укола) и лишившаяся глаза Пашка. Лечение последней кошечки только началось, впереди — 80 дней уколов (как и было написано выше, курс очень продолжительный). Но борьба с «безнадёжным» недугом требует материальных вливаний — около 100 тысяч рублей на каждого пациента. И «Клякса» вынуждена обращаться за финансовой помощью.

Кроме того, приют «Клякса» ищет дом для самых невинных жертв идущих в Украине боевых действий. Оголодавший до последней степени кот, лишившийся лапы второй кот, изрешечённая осколками собака: их привезли из Северодонецка. Теперь эти сбежавшие от [Роскомнадзор] животные надеются, что найдутся сердобольные екатеринбуржцы, которые возьмут их под своё заботливое «крыло» (контактный номер телефона - 89126025666).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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