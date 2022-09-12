«Золотая» остановка появилась в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: АН «Между строк» / mstrok.ru
В Нижнем Тагиле установили остановочный комплекс, который словно сделан из золота. Он изготовлен руками заключённых.
В исправительной колонии №12 решено было не только сделать «позолоченную» конструкцию остановочного комплекса, но и снабдить его антивандальной защитой, в качестве стенок использовав не простое, а бронированное стекло типа «триплекс». Каркас комплекса сварен из высокоуглеродистой стали, а всё «золото» — это атмосферостойкая краска соответствующего цвета.
Сегодня «золотую» остановку поставили на Театральной площади города. Ещё две, тоже «позолоченные», появятся на центральных улицах Нижнего Тагила к середине октября, — сообщает агентство новостей «Между строк». Как и первую, их изготавливают семеро мастеровитых мужчин, отбывающих наказание в ИК-12 (которая, уточним, расположена на окраине Нижнего Тагила, на станции Сан-Донато).
В исправительной колонии №12 решено было не только сделать «позолоченную» конструкцию остановочного комплекса, но и снабдить его антивандальной защитой, в качестве стенок использовав не простое, а бронированное стекло типа «триплекс». Каркас комплекса сварен из высокоуглеродистой стали, а всё «золото» — это атмосферостойкая краска соответствующего цвета.
Сегодня «золотую» остановку поставили на Театральной площади города. Ещё две, тоже «позолоченные», появятся на центральных улицах Нижнего Тагила к середине октября, — сообщает агентство новостей «Между строк». Как и первую, их изготавливают семеро мастеровитых мужчин, отбывающих наказание в ИК-12 (которая, уточним, расположена на окраине Нижнего Тагила, на станции Сан-Донато).
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