«Золотая» остановка появилась в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле установили остановочный комплекс, который словно сделан из золота. Он изготовлен руками заключённых.В исправительной колонии №12 решено было не только сделать «позолоченную» конструкцию остановочного комплекса, но и снабдить его антивандальной защитой, в качестве стенок использовав не простое, а бронированное стекло типа «триплекс». Каркас комплекса сварен из высокоуглеродистой стали, а всё «золото» — это атмосферостойкая краска соответствующего цвета.Сегодня «золотую» остановку поставили на Театральной площади города. Ещё две, тоже «позолоченные», появятся на центральных улицах Нижнего Тагила к середине октября, — сообщает агентство новостей «Между строк». Как и первую, их изготавливают семеро мастеровитых мужчин, отбывающих наказание в ИК-12 (которая, уточним, расположена на окраине Нижнего Тагила, на станции Сан-Донато).