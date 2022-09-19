Дети в сельской школе под Верхней Пышмой рисовали картины Левитана и Брюллова на необычном уроке ИЗО
Общество
Фото: Благотворительный фонд «Дети России».
Ученики в поселке Ольховка под Верхней Пышмой на необычном уроке рисования рисовали картины Исаака Левитана и Карла Брюллова. С интересной акцией в школу приехали волонтеры благотворительного фонда «Дети России» и сотрудники «Уралэлектромеди».
«Акция «Рисуем вместе» направлена на то, чтобы ознакомить детей с творчеством известных русских художников, – рассказала директор БФ «Дети России» Юлия Нутенко. – Мы проводим творческие уроки в социальных учреждениях в городах присутствия компании, тем самым объединяя наших волонтеров и тех, кому нужна помощь и поддержка».
Сообщается, что произведения детей будут опубликованы в новогоднем календаре благотворительного фонда.
«Акция «Рисуем вместе» направлена на то, чтобы ознакомить детей с творчеством известных русских художников, – рассказала директор БФ «Дети России» Юлия Нутенко. – Мы проводим творческие уроки в социальных учреждениях в городах присутствия компании, тем самым объединяя наших волонтеров и тех, кому нужна помощь и поддержка».
Сообщается, что произведения детей будут опубликованы в новогоднем календаре благотворительного фонда.
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