Дети в сельской школе под Верхней Пышмой рисовали картины Левитана и Брюллова на необычном уроке ИЗО

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Ученики в поселке Ольховка под Верхней Пышмой на необычном уроке рисования рисовали картины Исаака Левитана и Карла Брюллова. С интересной акцией в школу приехали волонтеры благотворительного фонда «Дети России» и сотрудники «Уралэлектромеди».«Акция «Рисуем вместе» направлена на то, чтобы ознакомить детей с творчеством известных русских художников, – рассказала директор БФ «Дети России» Юлия Нутенко. – Мы проводим творческие уроки в социальных учреждениях в городах присутствия компании, тем самым объединяя наших волонтеров и тех, кому нужна помощь и поддержка».Сообщается, что произведения детей будут опубликованы в новогоднем календаре благотворительного фонда.