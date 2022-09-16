Каждый третий житель Свердловской области получает почту без паспорта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Каждый третий житель Свердловской области получает почтовые отправления без извещения и паспорта — такой информацией поделились в уральском филиале «Почты России».
Получать посылки и заказные письма без извещения и паспорта позволяет простая электронная подпись (ПЭП), для пользования которой нет необходимости изготавливать флешку или подключать токены — она работает посредством обычного SMS. Сейчас услугой пользуются порядка 1,4 млн человек, что составляет около трети жителей Свердловской области
С начала этого года 129 тысяч новых пользователей в регионе оформили простую электронную подпись для упрощённого получения почтовых отправлений.
Оформить простую электронную подпись можно на сайте или в мобильном приложении «Почты России», либо в самом почтовом отделении. Для этого необходимо лишь указать паспортные данные и номер мобильного телефона, регистрация занимает несколько минут. После этого для получения отправления достаточно будет назвать оператору лишь номер телефона, на который придёт код подтверждения в виде push-сообщения или SMS. По данным «Почты России» в отделения именно так, а не предъявляя паспорт, получают письма и посылки уже 90% клиентов.
Получать посылки и заказные письма без извещения и паспорта позволяет простая электронная подпись (ПЭП), для пользования которой нет необходимости изготавливать флешку или подключать токены — она работает посредством обычного SMS. Сейчас услугой пользуются порядка 1,4 млн человек, что составляет около трети жителей Свердловской области
С начала этого года 129 тысяч новых пользователей в регионе оформили простую электронную подпись для упрощённого получения почтовых отправлений.
Оформить простую электронную подпись можно на сайте или в мобильном приложении «Почты России», либо в самом почтовом отделении. Для этого необходимо лишь указать паспортные данные и номер мобильного телефона, регистрация занимает несколько минут. После этого для получения отправления достаточно будет назвать оператору лишь номер телефона, на который придёт код подтверждения в виде push-сообщения или SMS. По данным «Почты России» в отделения именно так, а не предъявляя паспорт, получают письма и посылки уже 90% клиентов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области вновь открываются пункты вакцинации в ТРЦ
16 сентября 2022
16 сентября 2022
В Нижнем Тагиле местный житель пытался похитить с электропоезда четыре аккумулятора
14 сентября 2022
14 сентября 2022
Житель Екатеринбурга обманул 27 человек на 1,2 миллиона
12 сентября 2022
12 сентября 2022