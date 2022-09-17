Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Барысом» во вновь переименованной Астане

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» проведет в гостях матч с казахстанским «Барысом» впервые после переименования Астаны.Это будет девятый матч в этом хоккейном сезоне для уральского клуба. И первый между этими двумя командами. Матч начнется в 18.30 по времени Екатеринбурга.«Автомобилист» пока занимает первую строчку в восточной конференции в этом сезоне. Из 8 матчей клуб выиграл 6, уступил челябинскому «Трактору» и нижегородскому «Торпедо».Напомним, столицу Республики Казахстан переименовали обратно в Астану на днях – постановление о возвращении прежнего названия вступило в силу вчера, 19 сентября. До этого несколько лет город носил имя Нур-Султан в честь прошлого президента страны.