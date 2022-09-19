«Золото» Чемпионата Европы привезли в Верхнюю Пышму самбисты УГМК
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Спортсмены Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы завоевали две золотых медали чемпионата Европы в сербском Нови Саде. У Владимира Гладких – это уже четвертый европейский титул, а Рамед Гукев впервые поднялся на высшую ступеньку пьедестала.
В Нови Саде накануне завершился чемпионат Европы. Верхнепышминец Владимир Гладких (до 58 кг) выиграл свой четвертый чемпионский титул и стал абсолютным рекордсменом по количеству этих званий в Свердловской области. В финальном поединке уже на третьей минуте он одержал победу болевым приемом «рычаг локтя» над многократным чемпионом мира и Европы Вахтанги Чидрашвили из Грузии.
Для ещё одного спортсмена Клуба самбо УГМК Рамеда Гукева (до 71 кг), завоевавшего свое первое звание сильнейшего самбиста континента, решающим в финале с Миндией Лилуашвили, тоже представителем команды Грузии, оказался бросок за ногу, оцененный судьями в четыре балла.
В Нови Саде накануне завершился чемпионат Европы. Верхнепышминец Владимир Гладких (до 58 кг) выиграл свой четвертый чемпионский титул и стал абсолютным рекордсменом по количеству этих званий в Свердловской области. В финальном поединке уже на третьей минуте он одержал победу болевым приемом «рычаг локтя» над многократным чемпионом мира и Европы Вахтанги Чидрашвили из Грузии.
Для ещё одного спортсмена Клуба самбо УГМК Рамеда Гукева (до 71 кг), завоевавшего свое первое звание сильнейшего самбиста континента, решающим в финале с Миндией Лилуашвили, тоже представителем команды Грузии, оказался бросок за ногу, оцененный судьями в четыре балла.
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