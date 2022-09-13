За добросовестный труд тагильскому осуждённому разрешили провести выходной за пределами колонии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Осуждённый тагильской исправительной колонии №12 провёл свой выходной за пределами колонии вместе со своей супругой и родственниками. Таким образом его поощрили за добросовестный труд и активное участие в воспитательных мероприятиях.Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, согласно 2 части статьи 113 Уголовно-исполнительного кодекса к заключенным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, могут применять такие меры поощрения.«Выходной день осужденным предоставляется с 08.00 до 20.00 в пределах муниципального округа. Применение данной меры поощрения положительно сказывается на правопослушном поведении и благоприятном морально-психологическом климате среди осужденных», – заверил Левченко.