В Полевском могут узаконить стихийный пешеходный переход в районе 13-ой школы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Полевском могут узаконить стихийный пешеходный переход возле школы №13. Запрос о его включении в план реконструкции улицы Коммунистической был направлен в проектно-конструкторский отдел СТЗ.Речь идёт о переходе от микрорайона Черёмушки к Спортивному переулку через улицу Коммунистическую, пишет городское сообщество «Полевской LiFE» во ВКонтакте. Заявляется, что люди ходят там очень давно и нет способа заставить их идти к переходу на перекрестке с улицей Свердлова.«Вопрос пока не решён. Но мы надеемся, что он решится в пользу людей. Ведь самый действенный метод прекратить попадания под автомобили в "неположенном месте" – сделать это место "положенным"», – пишут в паблике.