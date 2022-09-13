В Полевском могут узаконить стихийный пешеходный переход в районе 13-ой школы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Полевском могут узаконить стихийный пешеходный переход возле школы №13. Запрос о его включении в план реконструкции улицы Коммунистической был направлен в проектно-конструкторский отдел СТЗ.
Речь идёт о переходе от микрорайона Черёмушки к Спортивному переулку через улицу Коммунистическую, пишет городское сообщество «Полевской LiFE» во ВКонтакте. Заявляется, что люди ходят там очень давно и нет способа заставить их идти к переходу на перекрестке с улицей Свердлова.
«Вопрос пока не решён. Но мы надеемся, что он решится в пользу людей. Ведь самый действенный метод прекратить попадания под автомобили в "неположенном месте" – сделать это место "положенным"», – пишут в паблике.
Речь идёт о переходе от микрорайона Черёмушки к Спортивному переулку через улицу Коммунистическую, пишет городское сообщество «Полевской LiFE» во ВКонтакте. Заявляется, что люди ходят там очень давно и нет способа заставить их идти к переходу на перекрестке с улицей Свердлова.
«Вопрос пока не решён. Но мы надеемся, что он решится в пользу людей. Ведь самый действенный метод прекратить попадания под автомобили в "неположенном месте" – сделать это место "положенным"», – пишут в паблике.
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