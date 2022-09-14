В поликлиниках Екатеринбурга фиксируют сбои в работе информационных систем

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В поликлиниках Екатеринбурга стали фиксироваться сбои в работе информационных систем. Ещё на прошлой неделе горожане столкнулись с трудностями при получении больничных листов, электронных талонов и записи на приём. И сегодня проблемы не исчезли.В департаменте информационной политики Свердловской области информацию о технических сбоях в работе системы АИС «МИР» подтвердили и заверили, что над их ликвидацией работают специалисты больниц и Минцифры. Там также отметили, что поликлиники продолжают работать в прежнем режиме, предоставляя пациентам все услуги.«При необходимости документация заполняется в ручном режиме», – говорится в официальном комментарии департамента информполитики региона.