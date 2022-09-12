Прокуратура Свердловской области открывает «горячую линию» по вопросам нарушений при подаче отопления

«По всем поступившим обращениям органами прокуратуры региона будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей Свердловской области», – обещают в пресс-службе ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На старте отопительного сезона в Свердловской области региональная прокуратура открывает «горячую линию», по которой граждане могут обратиться по вопросам возможных нарушений температурного режима. Позвонить в прокуратуру можно будет уже завтра, 20 сентября.Телефон для приёма обращении и информации от жителей региону будет организован по номеру 8 (343) 376-82-61. Также можно прийти в прокуратуру самостоятельно по адресу: город Екатеринбург, улица Московская, дом 21, – либо через интернет-приемную.Кроме того, по вопросам нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства екатеринбуржцы, начиная с завтрашнего дня, могут обращаться в городскую прокуратуру по телефону «горячей линии» – 229-59-24.