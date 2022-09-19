Верхняя Пышма на четыре дня стала теннисной столицей России

11.54 Понедельник, 19 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме завершился теннисный турнир UMMC-Open 2022. Представитель команды УГМК Леон Власов, а также спортсменка из Оренбурга Амина Имлимбетова выиграли золотые медали Международного турнира по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова UMMC-Open-2022. Соревнования с 15 по 18 сентября прошли в Верхней Пышме.

«Все спортсмены данных соревнований могут гордиться тем, что участвовали в турнире памяти Владимира Алексеевича Белоглазова, стоявшего у истоков создания и Клуба настольного тенниса УГМК, и Благотворительного фонда «Дети России». Благодаря Владимиру Алексеевичу новый импульс развития получили не только такие виды спорта, как настольный теннис, но и были реализованы программы поддержки медицины, социальной и благотворительной деятельности», – отметила директор Благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко.


Фото: пресс-служба УГМК


Амина Илимбетова не проиграла на турнире ни одной встречи. Она уверенно вышла в финальный раунд, в котором была сильнее всех основных соперниц. Серебро турнира выиграла Анастасия Лакеева из Подмосковья, бронзовые медали у Варвары Толмачевой из Сорочинска.

«Еще перед турниром я понимала, что должна выигрывать золото. Несмотря на то, что соперницы очень сильные, я понимала, что хорошо готова и смогу бороться. Очень рада, что удалось переиграть всех. Перед началом турнира я была под вторым номером рейтинга, а завершила соревнования на первом», – прокомментировала победу Илимбетова.


Фото: пресс-служба УГМК


Если у девочек победительница была определена еще до заключительных матчей, то у мальчиков интрига сохранялась до конца.

Леон Власов в первом матче дня играл с главным соперником – первым номером турнира Леонидом Хитиловым из Ставропольского края, и уступал ему 0:2. Однако в решающий момент спортсмен УГМК сумел переломить ход встречи и выиграть со счетом 3:2.

Для того, чтобы выиграть золото турнира, Власову необходимо было одержать победу и в следующем матче над Денизом Якыном из Московской области. Начал Леон с двух проигранных партий. Но дальше игра пошла по тому же сценарию, что и предыдущая встреча: выигранный третий сет, а затем и два последующих. Таким образом, Власов стал победителем UMMC-Open, Хитилов второй, Якын занял третье место.

«Турнир получился очень сложным. Я проиграл вчера один матч, сегодня очень хотелось победить, поэтому сначала игра не шла. Но затем я успокоился, собрался и выиграл», – рассказал Леон Власов.


Фото: пресс-служба УГМК


«Очень приятно, что у нас такая широкая география участников турнира. Мы видим, как настольный теннис развивается не только в Свердловской области, но и по всей России. Надеюсь, что вы все хорошо поиграли, набрались поистине бесценного опыта участия в соревнованиях. Уверен, этот турнир стал для вас новым этапом становления как спортсменов и будущих чемпионов состязаний самого высокого уровня», – сказал во время церемонии награждения депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Отметим, турнир UMMC-Open состоялся уже в четвертый раз. Участие в нем приняли 128 спортсменов не старше 11 лет из 28 регионов России, а также из Беларуси и Казахстана.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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