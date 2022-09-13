Осужденный тавдинской колонии делает фигурки героев мультфильмов из хлебного мякиша

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Осужденный тавдинской колонии №26 Георгий своими руками создаёт фигурки из хлебного мякиша. Художественного образования у него нет, свои творческие навыки мужчина развил самостоятельно.Как рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, однажды увидев, как из хлеба делают оригинальные изделия, Георгий решил попробовать сделать что-нибудь своё и у него получилось – он уже создал трёх мультипликационных героев. Теперь он планирует сделать персонажей сказок, которые также могут быть знакомы из детских мультфильмов.«Георгий нашел себя в этих условиях, он продолжает развивать свои личные качества, потенциал и не теряет надежду, что, несмотря на свое прошлое, которое привело его в места лишения свободы», – сказал Левченко.