В Свердловской области проходят учения с межконтинентальными ракетами «Ярс»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области у подразделения Тагильского ракетного соединения проходят учения с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс». Об этом Минобороны сообщило накануне вечером.«В ходе плановых учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов ПГРК «Ярс» на полевые позиции», – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.Во время учений войска также отрабатывают обнаружение, блокировку и уничтожение условных «диверсантов» с использованием боевых машин «Тайфун-М», предназначенных для разведки и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.