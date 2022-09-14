В Свердловской области проходят учения с межконтинентальными ракетами «Ярс»
Общество
Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны
В Свердловской области у подразделения Тагильского ракетного соединения проходят учения с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс». Об этом Минобороны сообщило накануне вечером.
«В ходе плановых учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов ПГРК «Ярс» на полевые позиции», – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Во время учений войска также отрабатывают обнаружение, блокировку и уничтожение условных «диверсантов» с использованием боевых машин «Тайфун-М», предназначенных для разведки и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
«В ходе плановых учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов ПГРК «Ярс» на полевые позиции», – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Во время учений войска также отрабатывают обнаружение, блокировку и уничтожение условных «диверсантов» с использованием боевых машин «Тайфун-М», предназначенных для разведки и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
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