Крупный пожар произошёл в коллективном саду Нижнего Тагила
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
В ночь с 17 на 18 сентября в коллективном саду в Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар. На площади 100 квадратных метров загорелись деревянные постройки и садовый дом.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.03. На место происшествия были направлены 12 спасателей на 4 спецмашинах.
Огонь был локализирован за десять минут, ещё пять минут потребовалось, чтобы полностью ликвидировать горение.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.03. На место происшествия были направлены 12 спасателей на 4 спецмашинах.
Огонь был локализирован за десять минут, ещё пять минут потребовалось, чтобы полностью ликвидировать горение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Лобва
12 сентября 2022
12 сентября 2022
Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Черноисточинск
14 сентября 2022
14 сентября 2022
В Екатеринбурге на базе отдыха загорелись две беседки
13 сентября 2022
13 сентября 2022
Большой пожар вспыхнул в посёлке Садовый под Екатеринбургом
11 сентября 2022
11 сентября 2022