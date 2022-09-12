Крупный пожар произошёл в коллективном саду Нижнего Тагила

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 17 на 18 сентября в коллективном саду в Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар. На площади 100 квадратных метров загорелись деревянные постройки и садовый дом.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 00.03. На место происшествия были направлены 12 спасателей на 4 спецмашинах.Огонь был локализирован за десять минут, ещё пять минут потребовалось, чтобы полностью ликвидировать горение.