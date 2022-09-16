ФК «Урал» проиграл второй матч подряд из-за пропущенного на последней минуте гола

17.02 Суббота, 17 сентября 2022
Общество
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
В матче 10-го тура МИР РПЛ футбольный клуб «Урал» принимал в Екатеринбурге грозненский «Ахмат». Матч завершился обидным поражением хозяев поля со счётом 1:2.

Начало матча не задалось для «Урала» — уже на третьей минуте травму получил капитан команды Эрик Бикфалви. Виктору Гончаренко сразу же пришлось выполнить вынужденную замену, заменив лидера «Урала» на Рая Влута.

Потеря Бикфалви не могла не сказаться на атакующем потенциале команды – опасных моментов в первой трети матча у «Урала» практически не было. Да и в защите был «проходной двор» – лишь чудом в этот отрезок грозненцы забили всего один мяч: на 38-й минуте после передачи Ивана Олейникова отличился Евгений Харин. Первый опасный удар по воротам гостей на 41-й минуте нанёс Влут, пробив рядом со штангой. Спустя три минуты со штрафного мог отличиться Лазар Ранджелович, но мяч прошёл в нескольких сантиметрах от крестовины. А ещё спустя две минуты в упор ворота грозненцев расстреливал вышедший на замену Алексей Каштанов, но Гиорги Шелия спас гостей. Концовка тайма по игре осталась за «Уралом», но счёт сравнять в первой половине встречи екатеринбуржцы не смогли – на перерыв команды ушли при счёте 0:1.

На 54-й минуте «Ахмат» мог удвоить преимущество, но удар Олейникова пришёлся в перекладину.

На 84-й минуте защитник «Урала» Илья Быковский после передачи Алексей Каштанова сравнял счёт — 1:1. Но радость уральцев была недолгой — на последней минуте основного времени вышедший на замену косовский легионер «Ахмата» Бернард Бериша вновь вывел гостей вперёд. За оставшееся время «Уралу» ничего предпринять не удалось. Итог — победа команды из Грозного со счётом 2:1. С таким же счётом при похожем сценарии развития игры «Урал» проиграл и предыдущий матч — в Кубке России московскому ЦСКА.


Видеообзор матча можно посмотреть на YouTube-канале Матч-ТВ


После 10-ти туров «Урал» продолжает находится в зоне вылета чемпионата российской Премьер-лиги — клуб из Екатеринбурга набрал всего 4 очка и занимает предпоследнее 15-е место. Отрыв от зоны стыков (14-е место, которое сейчас занимает воронежский «Факел») составляет 3 очка, а от гарантирующего прописку в МИР РПЛ на следующий сезон 12-го места (которое сейчас занимает «Оренбург») — 5 очков. Правда, и воронежцы, и оренбуржцы свои матчи 10-го тура ещё не сыграли.

Свой следующий матч в МИР РПЛ «Урал» проведёт в Москве 1 октября против «Локомотива». Перед этим, 28 сентября, в Екатеринбурге в рамках Кубка России уральцы примут московское «Торпедо».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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