Екатеринбурженка отсудила у магазина деньги за костюм не по размеру
Общество
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга через суд получила деньги за костюм, не подошедший по размеру.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, женщина купила в магазине костюм, но уже дома после примерки поняла, что он не подходит по размеру. Она вернулась в магазин, но такого же костюма нужного размера в наличии не было. Тогда покупательница написала заявление на возврат денег.
Однако решить вопрос «в добровольном порядке» не удалось, поэтому клиент обратилась к специалистам Роспотребнадзора. Попытка решить спор с магазином в досудебном порядке не увенчалась успехом (продавец настаивал на обмене костюма на другую модель и по более высокой цене).
В итоге специалисты Роспотребнадзора подготовили исковое заявление в суд, который встал на сторону потребителя.
С ответчика были взысканы стоимость костюма (3600 руб.), компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Всего 7609,8 рублей.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, женщина купила в магазине костюм, но уже дома после примерки поняла, что он не подходит по размеру. Она вернулась в магазин, но такого же костюма нужного размера в наличии не было. Тогда покупательница написала заявление на возврат денег.
Однако решить вопрос «в добровольном порядке» не удалось, поэтому клиент обратилась к специалистам Роспотребнадзора. Попытка решить спор с магазином в досудебном порядке не увенчалась успехом (продавец настаивал на обмене костюма на другую модель и по более высокой цене).
В итоге специалисты Роспотребнадзора подготовили исковое заявление в суд, который встал на сторону потребителя.
С ответчика были взысканы стоимость костюма (3600 руб.), компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Всего 7609,8 рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пенсионерка из Екатеринбурга поверила телефонным мошенникам и лишилась квартиры и денег
17 сентября 2022
17 сентября 2022
Нижнетагильская полиция смогла вернуть часть денег жертве мошенников
12 сентября 2022
12 сентября 2022
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Свердловской области
08 сентября 2022
08 сентября 2022