Пенсионерка из Екатеринбурга поверила телефонным мошенникам и лишилась квартиры и денег

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка поверила телефонным мошенникам и лишилась квартиры и денег, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД города.Сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей.Женщина обратилась в полицию 17 сентября. По ее словам, месяц назад ей позвонил неизвестный человек и представился следователем полиции. Он заявил, что расследует преступления, «связанные с мошенничеством в отношении пожилых граждан», и что ее счета якобы используют злоумышленники для разных махинаций. Звонивший предложил пенсионерке обналичить все имеющиеся сбережения и перевести на «безопасный счет». В итоге женщина перечислила мошеннику 300 тысяч рублей.Через несколько дней ей снова позвонили и убедили оформить кредитку. Потерпевшей в отделении банка одобрили карту с лимитом 45 тыс. рублей, которые она также перевела звонившим.На этом мошенники не остановились. Еще через пару дней они убедили женщину в том, что некие «злоумышленники» могут завладеть ее квартирой. И для того, чтобы не потерять жилье, квартиру нужно продать, а вырученные деньги перевести на указанные счета. В итоге женщина через риэлторское агентство продала квартиру на сумму 2,7 млн. рублей и перевела деньги.Полиция разыскивает злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».