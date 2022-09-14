Свердловские сотрудники колоний высадили 500 сосен

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Сотрудники свердловского ГУФСИН высадили более 500 сосен в Южном лесопарке. Об рассказали в пресс-службе ведомства.Южный лесопарк находится под Екатеринбургом в сторону Сысерти. Сегодня сотрудники пенитенциарной системы региона вместе со своими семьями приняли участие в акции «Сохраним лес» и высадили на территории лесного парка более 500 сосен.Как сообщает пресс-служба, высадка происходила под присмотром лесничего Илшата Насретдинова, а инициатором экологической акции стали в Совете молодых сотрудников ГУФСИН.