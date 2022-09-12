В Екатеринбурге на 26 человек составили протоколы во время полицейского рейда в баре «Че почем»

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В ночь на субботу 17 сентября полиция Екатеринбурга провела «профилактическую операцию» в баре «Че почем» на Ленина, 49. На это заведение, как утверждают в полиции, неоднократно жаловались жители соседних домов.В рейде было задействовано 22 сотрудника органов внутренних дел (ППС, ДПС, участковые уполномоченные, охрана общественного порядка, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции), сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.В ходе рейда в отношении 26 человек были составлены административные протоколы: за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах (15 человек), за появление в общественном месте в состоянии опьянения (1), за уклонение от исполнения административного законодательства (2), за нарушение Правил дорожного движения пешеходом (3), за употребление наркотиков (1), за управление транспортным средством с нанесенной на стекла тонировкой (3). Еще один водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без страхового полиса ОСАГО, сообщили в УМВД.Кроме того, администрацию бара проверили на соблюдение правил оборота алкогольной и табачной продукции. «Особое внимание также было уделено нахождению в ночном заведении несовершеннолетних (подростков в баре выявлено не было). Полицейские также искали иностранцев, нарушающих миграционное законодательство и лиц, причастных к совершению преступлений и правонарушений», — сообщили в полиции.Всего было проверено 72 человека.