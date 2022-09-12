Суд признал жителя Краснотурьинска виновным в гибели 282 деревьев, он пытался найти золото
Общество
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Краснотурьинске суд признал местного жителя виновным в уничтожении 282 деревьев в районе поселка Чернореченск.
Как пишет «Вечерний Краснотурьинск», мужчина пытался добывать золото. Мешающую растительность он решил убрать.
Сумма ущерба составила 776 188 рублей, при этом, по данным издания, обвиняемый компенсировал причиненный вред в полном размере.
Гособвинение запросило три года условно и штраф в 300 000 рублей. Однако суд снизил условное наказание на год, без штрафа. К числу смягчающих обстоятельств отнесли явку с повинной и содействие следствию.
Добавим, что 25 августа в городе был похожий случай. Местный житель получил 3 года условно за умышленное уничтожение 82 деревьев. Он также рассчитывал найти драгметалл и перекопал территорию лесничества с помощью экскаватора. Тем самым обвиняемый «незаконно повредил до степени прекращения роста 82 лесных насаждения» (78 сосен, 2 березы и 2 лиственницы), общий ущерб составил 174 178 рублей 22 копейки, сообщали в суде.
Как пишет «Вечерний Краснотурьинск», мужчина пытался добывать золото. Мешающую растительность он решил убрать.
Сумма ущерба составила 776 188 рублей, при этом, по данным издания, обвиняемый компенсировал причиненный вред в полном размере.
Гособвинение запросило три года условно и штраф в 300 000 рублей. Однако суд снизил условное наказание на год, без штрафа. К числу смягчающих обстоятельств отнесли явку с повинной и содействие следствию.
Добавим, что 25 августа в городе был похожий случай. Местный житель получил 3 года условно за умышленное уничтожение 82 деревьев. Он также рассчитывал найти драгметалл и перекопал территорию лесничества с помощью экскаватора. Тем самым обвиняемый «незаконно повредил до степени прекращения роста 82 лесных насаждения» (78 сосен, 2 березы и 2 лиственницы), общий ущерб составил 174 178 рублей 22 копейки, сообщали в суде.
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