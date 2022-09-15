В МЧС Свердловской области предупредили о высокой пожароопасности из-за потепления
Общество
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В МЧС по Свердловской области сообщили, что в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
В ближайшие дни в области ожидается тёплая, ветреная погода без существенных осадков (днем до +25 градусов, а порывы ветра могут достигать 15 м/с). В связи с этим увеличивается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения, предупреждают в ведомстве.
«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Жителям не рекомендуют использовать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить костры (в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях).
В ближайшие дни в области ожидается тёплая, ветреная погода без существенных осадков (днем до +25 градусов, а порывы ветра могут достигать 15 м/с). В связи с этим увеличивается риск возникновения природных пожаров и их перехода на близлежащие строения, предупреждают в ведомстве.
«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
Жителям не рекомендуют использовать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить костры (в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях).
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