В Екатеринбурге кондуктор трамвая вытолкнула инвалида на проезжую часть
Общество
Скрин видео читателя Е1
Очередной скандал, связанный с качеством работы общественного транспорта, потряс сегодня екатеринбуржцев. Очевидцы индицента рассказали порталу Е1, что кондуктор трамвая вытолкнула инвалида на проезжую часть.
При этом в муниципальном Гортрансе заявили, что все было не так – якобы пожилой мужчина зашёл не в свой вагон, а кондуктор вывела его и показала, где ждать транспорт.
Девушка же, рассказавшая СМИ об инциденте, говорит, что кондуктор заявляла, что дедушка с тростью якобы отказался платить.
Будут ли действительно искать виновных в этой ситуации пока неясно, однако на видео, опубликованном Е1, видно, что кондуктор выводит дедушку силой на середину проезжей части в момент, когда автомобилям горит зелёный сигнал светофора.
При этом в муниципальном Гортрансе заявили, что все было не так – якобы пожилой мужчина зашёл не в свой вагон, а кондуктор вывела его и показала, где ждать транспорт.
Девушка же, рассказавшая СМИ об инциденте, говорит, что кондуктор заявляла, что дедушка с тростью якобы отказался платить.
Будут ли действительно искать виновных в этой ситуации пока неясно, однако на видео, опубликованном Е1, видно, что кондуктор выводит дедушку силой на середину проезжей части в момент, когда автомобилям горит зелёный сигнал светофора.
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