Бывший екатеринбургский митрополит Кирилл встретился с Папой римским
Общество
Фото: пресс-служба Ватикана
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), с 2012 по 2020 год возглавлявший Екатеринбургскую епархию, встретился с Папой римским Франциском.
Встреча прошла в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Астане) – глава Римско-католической церкви принял делегацию РПЦ, в которой был и бывший екатеринбургский митрополит. Во время неё митрополит Кирилл преподнёс Папе Франциску подарок – Казанскую икону Богоматери.
Кадры встречи распространила пресс-служба Ватикана – они попали в обзорный ролик по итогам съезда в Астане. Однако в текстовом формате в Святом престоле об этой встрече не упомянули. По данным источика ЕАН в Римской курии, встреча носила, скорее, церемониальный характер, поэтому в официальных отчётах Ватикан не уделил ей внимания.
Московский патриархат РПЦ детали аудиенции православных иерархов у Папы римского раскрывать не стал. Было лишь заявлено, что стороны «обсудили ряд аспектов православно-католических и межрелигиозных отношений, ситуацию в мире и вызовы, стоящие перед обществом».
Напомним, митрополит Кирилл уехал из Екатеринбурга в Казань на фоне раскола и развивающегося скандала со схиигуменом Сергием. Впоследствии Сергий (Николай Романов) был задержан и осуждён по статьям о склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении свободы вероисповедания. Сейчас над ним проходит ещё один процесс – за экстремизм.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил в казахстанской столице с 13 по 15 сентября. Глава РПЦ патриарх Кирилл в нём не участвовал.
Встреча прошла в рамках VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Астане) – глава Римско-католической церкви принял делегацию РПЦ, в которой был и бывший екатеринбургский митрополит. Во время неё митрополит Кирилл преподнёс Папе Франциску подарок – Казанскую икону Богоматери.
Кадры встречи распространила пресс-служба Ватикана – они попали в обзорный ролик по итогам съезда в Астане. Однако в текстовом формате в Святом престоле об этой встрече не упомянули. По данным источика ЕАН в Римской курии, встреча носила, скорее, церемониальный характер, поэтому в официальных отчётах Ватикан не уделил ей внимания.
Московский патриархат РПЦ детали аудиенции православных иерархов у Папы римского раскрывать не стал. Было лишь заявлено, что стороны «обсудили ряд аспектов православно-католических и межрелигиозных отношений, ситуацию в мире и вызовы, стоящие перед обществом».
Напомним, митрополит Кирилл уехал из Екатеринбурга в Казань на фоне раскола и развивающегося скандала со схиигуменом Сергием. Впоследствии Сергий (Николай Романов) был задержан и осуждён по статьям о склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении свободы вероисповедания. Сейчас над ним проходит ещё один процесс – за экстремизм.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходил в казахстанской столице с 13 по 15 сентября. Глава РПЦ патриарх Кирилл в нём не участвовал.
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