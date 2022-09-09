Отопление в Свердловской области подключено в менее 40% домов и в более 60% соцобъектов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На утро 16 сентября, согласно официальной информации, тепло пришло в 37 % жилых домов и в 61 % социальных объектов – школ, детских садов и т.д. Об этом сообщили в Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области.По словам главы министерства Николая Смирнова, из 1500 котельных подключена 1021, это обеспечило тепло в 666 больницах, 710 школах, 1108 зданиях детских садов.По графику отопление должно появиться во всех зданиях к 1 октября.