Отопление в Свердловской области подключено в менее 40% домов и в более 60% соцобъектов
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На утро 16 сентября, согласно официальной информации, тепло пришло в 37 % жилых домов и в 61 % социальных объектов – школ, детских садов и т.д. Об этом сообщили в Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области.
По словам главы министерства Николая Смирнова, из 1500 котельных подключена 1021, это обеспечило тепло в 666 больницах, 710 школах, 1108 зданиях детских садов.
По графику отопление должно появиться во всех зданиях к 1 октября.
По словам главы министерства Николая Смирнова, из 1500 котельных подключена 1021, это обеспечило тепло в 666 больницах, 710 школах, 1108 зданиях детских садов.
По графику отопление должно появиться во всех зданиях к 1 октября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Отопление в детсадах и школах Екатеринбурга включат раньше
09 сентября 2022
09 сентября 2022
Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался 12 сентября
12 сентября 2022
12 сентября 2022
В Екатеринбурге включать отопление будут в два этапа
09 сентября 2022
09 сентября 2022