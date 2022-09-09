Глава Екатеринбурга предложил горожанам выбрать цвет новых троллейбусов
Общество
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил горожанам выбрать цвет новых троллейбусов.
Общегородское голосование стартовало на официальном интернет-портале Екатеринбурга. Жителям предлагают выбрать один из четырех предложенных цветов — синий, желтый, красный или оранжевый.
В комментариях к посту Орлова в телеграм-канале пользователи пишут, что у некоторых не получается проголосовать с телефона (у корреспондента «Вечерних Ведомостей» получилось, однако при этом также получилось проголосовать несколько раз за все цвета по очереди — как с телефона, так и с компьютера). Предварительные результаты голосования на сайте посмотреть нельзя.
Также некоторые горожане пишут, что хотели бы больше вариантов цвета для выбора.
По словам Орлова, средства на закупку новых троллейбусов уже выделены, сейчас готовятся документы для проведения конкурса на закупку.
Итоги голосования за цвет троллейбусов будут объявлены 21 сентября.
Общегородское голосование стартовало на официальном интернет-портале Екатеринбурга. Жителям предлагают выбрать один из четырех предложенных цветов — синий, желтый, красный или оранжевый.
В комментариях к посту Орлова в телеграм-канале пользователи пишут, что у некоторых не получается проголосовать с телефона (у корреспондента «Вечерних Ведомостей» получилось, однако при этом также получилось проголосовать несколько раз за все цвета по очереди — как с телефона, так и с компьютера). Предварительные результаты голосования на сайте посмотреть нельзя.
Также некоторые горожане пишут, что хотели бы больше вариантов цвета для выбора.
По словам Орлова, средства на закупку новых троллейбусов уже выделены, сейчас готовятся документы для проведения конкурса на закупку.
Итоги голосования за цвет троллейбусов будут объявлены 21 сентября.
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