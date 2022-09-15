В Нижнем Тагиле гендиректор турагентства получила 3 года колонии за обман 28 клиентов

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор гендиректору турагентства по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).Как сообщили «Вечерним ведомостям» в прокуратуре Свердловской области, злоумышленница причинила ущерб 28 клиентам на сумму свыше 2,4 млн рублей.По версии следствия, Светлана Медведева, являясь генеральным директором ООО ТА «Лайн Тур», с августа 2019 по август 2021 года под предлогом реализации туристических путёвок принимала от клиентов деньги. «При этом подбор, бронирование и приобретение туров в интересах клиентов не совершала, деньги присваивала себе, распоряжаясь по своему усмотрению», — сообщили в прокуратуре.Свою вину осужденная признала.Суд назначил Медведевой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.