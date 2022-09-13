В Екатеринбургском «Музее об ЭТОМ» открылась выставка о сексуальной культуре 90-х

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вспомнить, как нынешний Екатеринбург, ещё будучи Свердловском, встречал в начале 90-х сексуальную революцию, приглашает «Музей об ЭТОМ». Здесь открылась выставка «Свердловская смоковница», собравшая артефакты того времени.Видеокассеты с эротическими фильмами, книги на тему секса, порнографические журналы, справочники о правильном исполнении супружеских обязанностей, плакаты с откровенно одетыми красотками и товары из секс-шопов составляют основу экспозиции. По ним можно составить представление, с какой страстью советский люд поглощал долгое время остававшийся запретным плод.Название выставки отсылает к очень популярной секс-комедии тех лет «Греческая смоковница». Сейчас она выглядит невинной дурашливой безделушкой, но в советское время за её просмотр можно было загреметь под суд, а то и за решётку.В день открытия выставки «Свердловская смоковница» со своими воспоминаниями о том времени выступили директор «Музея об ЭТОМ» Андрей Кон, его коллега из музея советского быта «Сделано в СССР» Ирина Светоносова и краевед Сергей Скробов. Продлится вставка до 10-го декабря.