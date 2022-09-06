Жители Екатеринбурга собираются обнимать лес на Широкой речке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ставшие уже в Екатеринбурге традицией «обнимашки» какого-либо объекта в сентябре перемещаются в микрорайон Широкая речка. На сей раз неравнодушные жители города будут обнимать сосновый бор, который вот-вот может исчезнуть из-за застройки.«Обнимашки» широкореченского леса запланированы на воскресенье, 18-го сентября. Присоединиться могут жители других районов города. С собой можно взять и детей, ведь в этот день намечаются и другие полезные и интересные мероприятия.Обнимать сосновый лес в этот день екатеринбуржцы будут в рамках фестиваля «Бумеранг добра». Но сначала пройдёт субботник, участников которого после масштабной уборки покормят пловом и напоят чаем. После этого начнётся развлекательная программа с пением песен под гитару и выступлением дрессированных собак. Ну, а там уже и обнимашки.Напомню, что в прошлые годы екатеринбуржцы обнимали городской пруд, сквер у Театра Драмы, недостроенную телебашню. «Обнимашки» устраивают, когда какому-то архитектурному сооружению или уголку городской природы угрожает снос, порубка и последующая застройка. К сожалению, эта мера помогает уберечь объект от уничтожения не всегда.