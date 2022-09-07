Невьянские шестиклассники подкладывали камни и шину на железнодорожные пути

Константин Корболин © Вечерние ведомости

Сотрудники транспортной полиции задержали двух учащихся шестого класса, подкладывавших на железнодорожные пути камни и автомобильную шину. Школьникам было интересно, что произойдёт с поездом, когда он по ним проедет.Инцидент произошёл 13 сентября в середине дня. Машинист одного из поездов увидел двух мальчиков, складывавших на пути посторонние предметы и находящихся в опасной близости от рельсов, и сообщил о них. Сотрудники транспортной полиции оперативно прибыли на место и задержали детей.В ходе беседы с правоохранителями ребята рассказали, что после школы они пошли гулять и решили направиться к железнодорожным путям. Там они обнаружили автомобильную шину и решили положить её на пути и посмотреть, как по ней проедет поезд. Сами же они спрятались в кустах неподалёку.Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, с несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа, после чего на их родителей составили протоколы за «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию».