Тавдинская колония сошьёт 2 тысячи комплектов одежды для медиков
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Осуждённым швейного отдела тавдинской колонии №24 предстоит сшить 2 тысячи медицинском костюмов за предстоящий месяц. Такой заказ накануне получило учреждение.
«Работа будут осуществляться осужденными в две смены», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченк.
По его словам, все 56 трудящихся ранее получили профессию «портной», пройдя обучение в училище при колонии. С начала года их учреждение оказало услуг по пошиву на сумму 1,1 миллиона рублей.
«Работа будут осуществляться осужденными в две смены», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченк.
По его словам, все 56 трудящихся ранее получили профессию «портной», пройдя обучение в училище при колонии. С начала года их учреждение оказало услуг по пошиву на сумму 1,1 миллиона рублей.
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