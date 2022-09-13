Тавдинская колония сошьёт 2 тысячи комплектов одежды для медиков

12.20 Четверг, 15 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Осуждённым швейного отдела тавдинской колонии №24 предстоит сшить 2 тысячи медицинском костюмов за предстоящий месяц. Такой заказ накануне получило учреждение.

«Работа будут осуществляться осужденными в две смены», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченк.

По его словам, все 56 трудящихся ранее получили профессию «портной», пройдя обучение в училище при колонии. С начала года их учреждение оказало услуг по пошиву на сумму 1,1 миллиона рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге квадрокоптер с телефонами перехватили сотрудники колонии
13 сентября 2022
Живодер из Березовского отправится в колонию за издевательство над кошкой
07 сентября 2022
На 1,3 миллиона рублей был штрафован житель Ирбита за дачу взятки сотрудникам ДПС
13 сентября 2022
Житель Екатеринбурга обманул 27 человек на 1,2 миллиона
12 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
12:46 В Екатеринбурге на улице Пальмиро Тольятти загорелся мусоровоз
12:20 Тавдинская колония сошьёт 2 тысячи комплектов одежды для медиков
11:36 Нижнетагильское управление горхозяйством пообещало убрать аттракционы после погрома в парке Металлургов
10:38 В Екатеринбурге 11-летний подросток разбил припаркованную во дворе машину
09:54 Из-за коронавируса екатеринбургских детсадовцев и школьников начали отправлять на карантин
09:26 В Екатеринбурге ищут 17-летнего юношу, пропавшего 9 сентября
21:18 Пожарные и чиновники Свердловской области поучаствовали в восстановлении лесов
20:44 «Скорая» в Екатеринбурге не доехала до пациента из-за ДТП
19:47 Уберечь ребёнка от «Разговоров о важном» пытаются родители екатеринбуржских школьников
19:21 Собаки из питомника под Первоуральском умирают с голода
19:07 В Екатеринбурге выясняют причину смерти водителя грузовика
18:22 Реальный супергерой Чистомэн прибрался в Екатеринбурге
17:44 Угрожавшему силовику ножом екатеринбуржцу прострелили ногу
17:03 В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист
16:39 Пассажиры «Уральских авиалиний» отказались от рейса из-за длительной задержки
16:20 Два екатеринбуржца похитили со счетов пенсионера более 2,3 миллиона
15:37 В книгу рекордов России попал 10-летний мальчик из Нижнего Тагила
15:07 В Каменске-Уральском установили личности готовивших на Вечном огне картошку подростков
14:42 В Свердловской области выросло число смертельных аварий с участием мотоциклов
14:12 Устроившему смертельное ДТП екатеринбургскому бизнесмену вновь смягчили приговор
13:40 В Свердловской области создали интерактивную карту с пунктами приёма вторсырья
13:00 О неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области предупредили синоптики
12:34 В «Круглом лесу» на Широкой Речке в Екатеринбурге начались строительные работы
12:10 Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Черноисточинск
11:42 Пожаривших картошку на Вечном огне подростков разыскивают в Каменске-Уральском
10:58 В Нижнем Тагиле местный житель пытался похитить с электропоезда четыре аккумулятора
Все новости Свердловской области
12:42 В Тамбовской области задержана руководитель управления здравоохранения Марионелла Лапочкина
12:01 В Армении впервые генеральным прокурором стала женщина
11:32 В ГД внесли законопроект, предлагающий штрафы за «намерения действовать в качестве иноагента»
10:35 Губернатор Ставрополья: при падении неизвестного летательного аппарата пострадали пять человек
10:04 «Известия»: Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца года
09:40 Гладков: школы у границ в Белгородской области переводят на дистант
16:13 Жители Орла обратились к главе СК с просьбой помочь сохранить троллейбусное движение
15:23 Путин о Сунгоркине: это большая потеря для отечественной журналистики
15:12 МЧС: в Мончегорске крупный пожар на объекте «Кольской ГМК»
14:28 В ГД внесли законопроекты о крупных штрафах и уголовном наказании для «иноагентов»
13:18 Суд прекратил дело актрисы Асмус, которую обвиняли в «дискредитации ВС»
12:38 ТАСС: главный редактор "КП" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
12:17 Омбудсмен Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
11:57 Житель Владивостока арестован по делу о госизмене за передачу данных о военных объектах
11:38 В Армении протестующие собрались у здания парламента, они требуют импичмента премьера
11:17 Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты до 22 сентября
11:12 В Москве эндокринный завод запустил производство ветпрепаратов для кошек и собак
10:41 Минобороны Армении: Азербайджан применил артиллерию и минометы на границе
10:29 На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
17:45 В Воронеже троллейбус провалился в яму на размытой дождем дороге
17:06 Обвиняемые в убийстве Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима
16:42 Папа Римский Франциск прибыл с официальным визитом в Казахстан
15:44 СК: замглавы Магнитогорска подозревается во взятке по контрактам на уборку города
14:20 АТОР: 9 стран больше не принимают документы от россиян на туристические визы
13:24 МИД РФ опубликовал заявление в связи с боевыми действиями на границе Азербайджана и Армении
13:05 Белгородский губернатор сообщил об обстреле Журавлевки, есть разрушения в школе
Все новости России и мира
12:53 Пермские депутаты рассмотрели планы по формированию современной городской среды
12:46 В Екатеринбурге на улице Пальмиро Тольятти загорелся мусоровоз
12:20 Тавдинская колония сошьёт 2 тысячи комплектов одежды для медиков
11:36 Нижнетагильское управление горхозяйством пообещало убрать аттракционы после погрома в парке Металлургов
10:38 В Екатеринбурге 11-летний подросток разбил припаркованную во дворе машину
10:05 Должник из Перми прервал командировку для оплаты налоговой задолженности
09:54 Из-за коронавируса екатеринбургских детсадовцев и школьников начали отправлять на карантин
09:26 В Екатеринбурге ищут 17-летнего юношу, пропавшего 9 сентября
21:18 Пожарные и чиновники Свердловской области поучаствовали в восстановлении лесов
20:44 «Скорая» в Екатеринбурге не доехала до пациента из-за ДТП
19:47 Уберечь ребёнка от «Разговоров о важном» пытаются родители екатеринбуржских школьников
19:21 Собаки из питомника под Первоуральском умирают с голода
19:07 В Екатеринбурге выясняют причину смерти водителя грузовика
18:22 Реальный супергерой Чистомэн прибрался в Екатеринбурге
17:44 Угрожавшему силовику ножом екатеринбуржцу прострелили ногу
17:03 В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист
16:39 Пассажиры «Уральских авиалиний» отказались от рейса из-за длительной задержки
16:20 Два екатеринбуржца похитили со счетов пенсионера более 2,3 миллиона
16:17 Пермские депутаты продолжают знакомство с муниципальными программами
16:15 Разработка ученых Пермского Политеха сбережет технику в –70 градусов
16:01 Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил подготовку к юбилею города
15:37 В книгу рекордов России попал 10-летний мальчик из Нижнего Тагила
15:07 В Каменске-Уральском установили личности готовивших на Вечном огне картошку подростков
14:42 В Свердловской области выросло число смертельных аварий с участием мотоциклов
14:12 Устроившему смертельное ДТП екатеринбургскому бизнесмену вновь смягчили приговор
13:40 В Свердловской области создали интерактивную карту с пунктами приёма вторсырья
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK