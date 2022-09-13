Тавдинская колония сошьёт 2 тысячи комплектов одежды для медиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Осуждённым швейного отдела тавдинской колонии №24 предстоит сшить 2 тысячи медицинском костюмов за предстоящий месяц. Такой заказ накануне получило учреждение.«Работа будут осуществляться осужденными в две смены», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченк.По его словам, все 56 трудящихся ранее получили профессию «портной», пройдя обучение в училище при колонии. С начала года их учреждение оказало услуг по пошиву на сумму 1,1 миллиона рублей.