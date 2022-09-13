В Екатеринбурге 11-летний подросток разбил припаркованную во дворе машину

10.38 Четверг, 15 сентября 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Вчера, 14 сентября, днём в одном из двором на ВИЗе в Екатеринбурге 11-летний школьник в окружении своих друзей бил припаркованную машину. Пока он скакал по автомобилю и разбивал его лобовое стекло, товарищи наблюдали за процессом и подавали хулигану камни.

Один из местных жителей, предположительно, знавший ребёнка, заснял происходящее на телефон. Видео было опубликовано в телеграм-канале «СВЕТ Екатеринбург».

Сотрудники отдела полиции №9 быстро установили личность нарушителя и провели с ним профилактическую беседу. В разговоре с правоохранителями школьник объяснил, что посчитал автомобиль бесхозным, так как машина долго стояла во дворе без движения и у неё были спущены колёса.

Теперь подростка планируют поставить на учёт, также рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом порталу E1.RU рассказали в городском УМВД.

Собственник разбитого автомобиля в полицию не обращался.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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