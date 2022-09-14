Из-за коронавируса екатеринбургских детсадовцев и школьников начали отправлять на карантин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургских школах и детских садах детей начали отправлять на карантин из-за случаев коронавируса, которые выявляются в классах или в группах. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на родителей.По словам одной из родительниц, несмотря на то, что в их классе заболели только три человека, домой на карантин отправили весь класс.Другая мама рассказала, что в детсадовской группе её ребёнка положительный тест был только у одного из воспитанников, однако карантин объявили для всех. Также тех, у кого появились признаки болезни, отправили сдавать тесты.В департаменте образования Екатеринбурга уход школьных классов и детсадовских групп на карантин не прокомментировали.