Из-за коронавируса екатеринбургских детсадовцев и школьников начали отправлять на карантин
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В екатеринбургских школах и детских садах детей начали отправлять на карантин из-за случаев коронавируса, которые выявляются в классах или в группах. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на родителей.
По словам одной из родительниц, несмотря на то, что в их классе заболели только три человека, домой на карантин отправили весь класс.
Другая мама рассказала, что в детсадовской группе её ребёнка положительный тест был только у одного из воспитанников, однако карантин объявили для всех. Также тех, у кого появились признаки болезни, отправили сдавать тесты.
В департаменте образования Екатеринбурга уход школьных классов и детсадовских групп на карантин не прокомментировали.
По словам одной из родительниц, несмотря на то, что в их классе заболели только три человека, домой на карантин отправили весь класс.
Другая мама рассказала, что в детсадовской группе её ребёнка положительный тест был только у одного из воспитанников, однако карантин объявили для всех. Также тех, у кого появились признаки болезни, отправили сдавать тесты.
В департаменте образования Екатеринбурга уход школьных классов и детсадовских групп на карантин не прокомментировали.
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