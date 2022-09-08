Пожарные и чиновники Свердловской области поучаствовали в восстановлении лесов
Общество
Фото: ВК-группа акции «Сохраним лес» / vk.com/sohranimles
Свердловская область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес», которая призвана восстановить леса, которые были утрачены в результате пожаров и вырубок. Акция стартовала в минувшие выходные.
Сысертское лесничество стало первым, где высадили сеянцы сосны взамен уничтоженных лесозаготовками. В этом благом деле приняли участие те, кто с огненной стихией и боролись — сысертские пожарные. Но не только они, конечно. Благим делом занимались студенты уральских вузов, жители Свердловской области, пожелавшие присоединиться, и даже чиновники областных ведомств. Ими было высажено 4 тысячи будущих деревьев. Планируется, что к концу октября, благодаря акции, свердловские леса пополнятся 150 тысячами деревьев.
Акция «Сохраним лес» впервые прошла 3 года назад. По данным организаторов, за это время удалось высадить около 150 миллионов деревьев по всей России. Присоединиться к акции может любой желающий, нужно только внимательно отслеживать, когда и где намечается новый этап высадки молодых деревьев.
Сысертское лесничество стало первым, где высадили сеянцы сосны взамен уничтоженных лесозаготовками. В этом благом деле приняли участие те, кто с огненной стихией и боролись — сысертские пожарные. Но не только они, конечно. Благим делом занимались студенты уральских вузов, жители Свердловской области, пожелавшие присоединиться, и даже чиновники областных ведомств. Ими было высажено 4 тысячи будущих деревьев. Планируется, что к концу октября, благодаря акции, свердловские леса пополнятся 150 тысячами деревьев.
Акция «Сохраним лес» впервые прошла 3 года назад. По данным организаторов, за это время удалось высадить около 150 миллионов деревьев по всей России. Присоединиться к акции может любой желающий, нужно только внимательно отслеживать, когда и где намечается новый этап высадки молодых деревьев.
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