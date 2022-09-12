В книгу рекордов России попал 10-летний мальчик из Нижнего Тагила
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В книгу рекордов России попал 10-летний Тимофей из Нижнего Тагила. За 1 минуту он сделал 24 отжимания с амплитудой 80+. Результат был зафиксирован 21 июля 2022 года на Лисьей горе.
Об этом написал тренер юного рекордсмена Фанис Хайруллин на своей странице во «ВКонтакте». Он также рассказал, что на подготовку к установлению рекорда у мальчика ушёл месяц тренировок.
По словам Хайруллина, это уже тринадцатый рекорд, который устанавливают воспитанники команды «Стойкие».
Об этом написал тренер юного рекордсмена Фанис Хайруллин на своей странице во «ВКонтакте». Он также рассказал, что на подготовку к установлению рекорда у мальчика ушёл месяц тренировок.
По словам Хайруллина, это уже тринадцатый рекорд, который устанавливают воспитанники команды «Стойкие».
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