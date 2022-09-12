В книгу рекордов России попал 10-летний мальчик из Нижнего Тагила

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В книгу рекордов России попал 10-летний Тимофей из Нижнего Тагила. За 1 минуту он сделал 24 отжимания с амплитудой 80+. Результат был зафиксирован 21 июля 2022 года на Лисьей горе.Об этом написал тренер юного рекордсмена Фанис Хайруллин на своей странице во «ВКонтакте». Он также рассказал, что на подготовку к установлению рекорда у мальчика ушёл месяц тренировок.По словам Хайруллина, это уже тринадцатый рекорд, который устанавливают воспитанники команды «Стойкие».