Устроившему смертельное ДТП екатеринбургскому бизнесмену вновь смягчили приговор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Кассационный суд в Челябинске, куда обратился адвокат екатеринбургского бизнесмена Александра Бачурина, совершившего смертельное ДТП, смягчил приговор, изменив условия отбывания наказания. Об этом пишет портал E1.RU.Напомним, что утром 8 марта 2020 года Бачурин вместе со своей подругой возвращался из караоке-бара на автомобиле Lexus LX570, находясь в состоянии опьянения. Он ехал со скоростью около 90 км/ч и при повороте с улицы Куйбышева сбил пожилую женщину.Изначально Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Бачурину наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.Однако Свердловский областной суд изменил приговор районного суда, признав смягчающим обстоятельством нарушение женщиной-пешеходом правил дорожного движения. Суд учёл добровольное оказание виновным финансовой помощи потерпевшим и смягчил основное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы.Кассационный суд оставил срок без изменений, но распорядился перевести Александра Бачурина из колонии общего режима в колонию-поселение.