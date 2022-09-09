В Свердловской области создали интерактивную карту с пунктами приёма вторсырья
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области создали интерактивную карту с пунктами приёма вторичного сырья. На ней отмечены организацией, которые принимают различные отходы. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
На карте можно найти адреса и время работы организаций, которые занимаются сбором и переработкой макулатуры, батареек, неиспользуемой одежды, детских игрушек и другого.
Разработкой карты занимался Центр управления регионом при поддержке МинЖКХ Свердловской области. По данным центра, уральцы стали чаще интересоваться темой раздельного сбора мусора.
«С начала года жители Свердловской области оставили в социальных сетях 1315 сообщений на тему обращения с твердыми коммунальными отходами», – говорится в сообщении департамента информполитики.
На карте можно найти адреса и время работы организаций, которые занимаются сбором и переработкой макулатуры, батареек, неиспользуемой одежды, детских игрушек и другого.
Разработкой карты занимался Центр управления регионом при поддержке МинЖКХ Свердловской области. По данным центра, уральцы стали чаще интересоваться темой раздельного сбора мусора.
«С начала года жители Свердловской области оставили в социальных сетях 1315 сообщений на тему обращения с твердыми коммунальными отходами», – говорится в сообщении департамента информполитики.
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