О неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области предупредили синоптики
Общество
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в регионе, которые будут сохраняться на протяжении четырёх дней.
«С 20 часов 13 сентября до 20 часов 17 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится в сообщении синоптиков.
В связи с этим в регионе объявляется НМУ первой степени опасности. Аналогичное предупреждение действует и в Нижнем Тагиле в период с 12 по 16 сентября.
«С 20 часов 13 сентября до 20 часов 17 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится в сообщении синоптиков.
В связи с этим в регионе объявляется НМУ первой степени опасности. Аналогичное предупреждение действует и в Нижнем Тагиле в период с 12 по 16 сентября.
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