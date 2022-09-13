О неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области предупредили синоптики

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили жителей Свердловской области о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в регионе, которые будут сохраняться на протяжении четырёх дней.«С 20 часов 13 сентября до 20 часов 17 сентября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», – говорится в сообщении синоптиков.В связи с этим в регионе объявляется НМУ первой степени опасности. Аналогичное предупреждение действует и в Нижнем Тагиле в период с 12 по 16 сентября.