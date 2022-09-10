В «Круглом лесу» на Широкой Речке в Екатеринбурге начались строительные работы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в «Круглом лесу» на Широкой Речке в Екатеринбурге местные жители заметили автомобиль с буром. Также, со слов очевидцев, рядом находились представители кировского застройщика железно.Считая проводимые строителями работы незаконными, садоводы вызвали на место наряд ППС, однако полиция, по их словам, не приезжает больше часа.«Выборы прошли, мэр и губернатор молчат, а застройщик продолжает наступать на наш лес», – выразила свое возмущение местная жительница, комментируя «Вечерним ведомостям» происходящее.