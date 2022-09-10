В «Круглом лесу» на Широкой Речке в Екатеринбурге начались строительные работы

12.34 Среда, 14 сентября 2022
Общество
Фото: читательница «Вечерних ведомостей»
Сегодня утром в «Круглом лесу» на Широкой Речке в Екатеринбурге местные жители заметили автомобиль с буром. Также, со слов очевидцев, рядом находились представители кировского застройщика железно.

Считая проводимые строителями работы незаконными, садоводы вызвали на место наряд ППС, однако полиция, по их словам, не приезжает больше часа.

«Выборы прошли, мэр и губернатор молчат, а застройщик продолжает наступать на наш лес», – выразила свое возмущение местная жительница, комментируя «Вечерним ведомостям» происходящее.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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