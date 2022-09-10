Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Черноисточинск

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в Свердловской области в Горноуральском городском округе в посёлке Черноисточинск произошёл крупный пожар, в результате загорелись два частных жилых дома. Один из них сгорел полностью, у другого был частично поврежден фасад.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 01.10. К моменту прибытия спасателей огонь успел захватить 209 квадратных метров. К 02.22 огнеборцам удалось локализировать огонь, и только в 04.21 они смогли полностью ликвидировать горение.«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина посёлка Черноисточинск», – рассказали в ведомстве.