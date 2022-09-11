Гнилыми продуктами кормили воспитанников детского сада в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе проверки в МБДОУ «Детский сад № 212» в Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района обнаружила нарушения санитарного законодательства. На стол к детям попадали гнилые продукты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.«В ходе надзорных мероприятий прокуратура выявила нарушения при организации питания несовершеннолетних детей, а именно были вскрыты факты приема продукции с признаками недоброкачественности (гнили)», – говорится в сообщении ведомства.Специалисты выявили нарушения в условиях хранения продуктов. Рядом с едой могли лежать личные вещи сотрудников. Также они обратили внимание на то, что на кухне использовалась не промаркированная посуда.Помимо этого, обнаружились проблемы с детской площадкой. У неё было неровное покрытие, из-за которого дети могли нечаянно травмироваться.По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим и иным средствам воспитания и обучения. Заведующую детского садика оштрафовали на 3 тысячи рублей. Также досталось кладовщику – его привлекли к дисциплинарной ответственности.Как отметили в прокуратуре, нарушения на данный момент устранены. Не промаркированную посуду исключили из использования, контроль за условиями хранения продуктов усилили, а поверхность детской площадки выровняли.