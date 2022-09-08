Фестиваль «Царский мостЪ» в 6-й раз начался в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: фрагмент картины Алексея Ефремова
С началом недели в Екатеринбурге начался и фестиваль «Царский мостЪ». Мероприятие, посвящённое истории, культуре и архитектуре Екатеринбурга, проводят уже в 6-й раз.
В 2022-м году организаторы фестиваля решили посвятить его уральской литературе. В названии фестиваля даже появилась соответствующая приставка: «Царский мостЪ – Открытая Книга». Это тем более кстати, ведь совсем рядом с Царским мостом на улице Декабристов расположена очень уютная библиотека, так называемая «Малая Герценка». Впрочем, до «большой Герценки» тоже рукой подать. Как и до другого знакового литературного места на карте Екатеринбурга — музея Павла Бажова, размещённого в доме, где долгие годы жил прославленный уральский писатель.
В первый фестивальный день открылась выставка живописи «Ваше Величество… Царский мост». А сегодня фестиваль продолжился вечером авторской песни и поэзии в клубе «Бард-кухня». На завтра (14-е сентября) запланирована лекция журналистки Натальи Паэгле о жизни и творчестве писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Вообще, программа фестиваля получилась очень разнообразной (ознакомиться с ней можно по ссылке): до 23-го сентября (то есть, до последнего фестивального дня) в ней есть и концерты, и пленэры, и театральные выступления. Особенно много событий, разумеется, расписано на выходные дни.
В 2022-м году организаторы фестиваля решили посвятить его уральской литературе. В названии фестиваля даже появилась соответствующая приставка: «Царский мостЪ – Открытая Книга». Это тем более кстати, ведь совсем рядом с Царским мостом на улице Декабристов расположена очень уютная библиотека, так называемая «Малая Герценка». Впрочем, до «большой Герценки» тоже рукой подать. Как и до другого знакового литературного места на карте Екатеринбурга — музея Павла Бажова, размещённого в доме, где долгие годы жил прославленный уральский писатель.
В первый фестивальный день открылась выставка живописи «Ваше Величество… Царский мост». А сегодня фестиваль продолжился вечером авторской песни и поэзии в клубе «Бард-кухня». На завтра (14-е сентября) запланирована лекция журналистки Натальи Паэгле о жизни и творчестве писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Вообще, программа фестиваля получилась очень разнообразной (ознакомиться с ней можно по ссылке): до 23-го сентября (то есть, до последнего фестивального дня) в ней есть и концерты, и пленэры, и театральные выступления. Особенно много событий, разумеется, расписано на выходные дни.
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