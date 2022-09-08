Фестиваль «Царский мостЪ» в 6-й раз начался в Екатеринбурге

21.26 Вторник, 13 сентября 2022
Общество
Иллюстрация: фрагмент картины Алексея Ефремова
С началом недели в Екатеринбурге начался и фестиваль «Царский мостЪ». Мероприятие, посвящённое истории, культуре и архитектуре Екатеринбурга, проводят уже в 6-й раз.

В 2022-м году организаторы фестиваля решили посвятить его уральской литературе. В названии фестиваля даже появилась соответствующая приставка: «Царский мостЪ – Открытая Книга». Это тем более кстати, ведь совсем рядом с Царским мостом на улице Декабристов расположена очень уютная библиотека, так называемая «Малая Герценка». Впрочем, до «большой Герценки» тоже рукой подать. Как и до другого знакового литературного места на карте Екатеринбурга — музея Павла Бажова, размещённого в доме, где долгие годы жил прославленный уральский писатель.

В первый фестивальный день открылась выставка живописи «Ваше Величество… Царский мост». А сегодня фестиваль продолжился вечером авторской песни и поэзии в клубе «Бард-кухня». На завтра (14-е сентября) запланирована лекция журналистки Натальи Паэгле о жизни и творчестве писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Вообще, программа фестиваля получилась очень разнообразной (ознакомиться с ней можно по ссылке): до 23-го сентября (то есть, до последнего фестивального дня) в ней есть и концерты, и пленэры, и театральные выступления. Особенно много событий, разумеется, расписано на выходные дни.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:05 Екатеринбургский приют «Клякса» ищет хозяев для голубоглазой красавицы
18:25 Екатеринбургская активистка продолжает протестную деятельность и в изгнании
17:39 Синоптики обещают тёплые дни в Свердловской области
17:27 В уральской столице прошёл пикет против застройки леса на Широкой Речке
17:04 Посещаемость торговых центров Екатеринбурга снизилась на 14%
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15:03 В Богдановиче собака застряла в вагоне грузового поезда
14:30 В Полевском четыре человека пострадали при столкновении автобуса с грузовиком
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